Undav (doppietta) ribalta la Costa D’Avorio: Germania ai sedicesimi

21/06/2026 | 00:02:08

Undav trascina la Germania ai sedicesimi, entra dalla panchina e con una doppietta stende la Costa D’Avorio 2-1. Germania-Costa d’Avorio dopo i primi 45′ si è chiusa con il vantaggio degli africani: gol di Kessie. Annullati giustamente due gol ai tedeschi. Nella ripresa la doppietta di Undav lancia i tedeschi di Nagelsmann contro una grande Costa D’Avorio, che spreca e alla fine esce senza punti. Germania ai sedicesimi con un turno d’anticipo.

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