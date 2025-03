Un’altra vergogna: la Turris dopo il Taranto esclusa dal girone C di Serie C

Un’altra vergogna per il calcio italiano, un campionato falsato e la necessità di mandare a casa chi ha provocato tutto questo. Poco fa è arrivata la comunicazione ufficiale dell’esclusione della Turris dal girone C di Serie C, una svolta annunciata dopo l’esclusione del Taranto nei giorni scorsi. Il campionato è falsato, la classifica è stata riscritta: anche stavolta nessuno paga?