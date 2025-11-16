Un’altra umiliazione: la Norvegia ce ne fa 4 con doppio Haaland (4-1)

16/11/2025 | 22:42:04

L‘Italia crolla ancora con la Norvegia, a San Siro finisce 1-4 dopo che gli azzurri avevano chiuso in vantaggio il primo temp, al gol di Pio risponde Nusa, la doppietta di Haaland e Larsen. Una girata di Pio Esposito ha sbloccato la sfida tra Italia e Norvegia a San Siro. Cross di Dimarco dalla sinistra, il centravanti dell’Inter protegge palla al limite dell’area piccola, si gira e segna il suo primo gol a San Siro. Al 35′ gli azzurri sfiorano il raddoppio ancora una volta sull’asse interista Dimarco-Pio Esposito, ma il colpo di testa dell’attaccante finisce a lato di poco. Nella ripresa la Norvegia entra in campo con un piglio totalmente diverso e trova la via del gol con Nusa al 62′. Squillo dell’Italia al 72′ con Dimarco che calcia al volo col sinistro, si salvano gli ospiti. Al 77′ la Norvegia mette la freccia e sorpassa con il solito Haaland. Gli azzurri regalano poi il 3-1 con un errore in costruzione di Bastoni e al 79′ Haaland fa 3-1. Nel recupero arriva anche la quarta rete con Strand Larsen.

foto x italia