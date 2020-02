Un’altra grande Lazio: Immobile e Milinkovic-Savic ribaltano l’Inter. La Juve è a un punto

Un’altra grande Lazio ribalta e scavalca in classifica l’Inter. Partita equilibrata che si sblocca poco prima dell’intervallo con il gol di Ashley Young, bravo a ribadire in rete una respinta centrale di Strakosha su tiro di Candreva dalla distanza. Nella ripresa la Lazio entra con maggiore convinzione e Immobile trasforma un calcio di rigore concesso per fallo del fischiato ex De Vrij sull’attaccante della Nazionale azzurra. I biancocelesti premono e, al 69′, Milinkovic-Savic firma il sorpasso sugli sviluppi di un corner: Marusic calcia, Brozovic respinge sulla linea e il serbo, dopo aver mandato a vuoto Lukaku, deposita in porta col mancino. Inzaghi fa 19 risultati utili di fila, supera l’Inter e va a meno uno dalla Juventus. Conte scala al terzo posto restando a quota 54.

Sabato 15 febbraio

15:00 Lecce-Spal 2-1 (Mancosu, Majer – Petagna)

18:00 Bologna-Genoa 0-3 (Soumaoro, Sanabria, Criscito)

20:45 Atalanta-Roma 2-1 (Palomino, Pasalic – Dzeko)

Domenica 16 febbraio

12:30 Udinese-Verona 0-0

15:00 Juventus-Brescia 2-0 (Dybala, Cuadrado)

15:00 Sampdoria-Fiorentina 1-5 (Gabbiadini – aut. Thorsby, Vlahovic 2, Chiesa 2)

15:00 Sassuolo-Parma 0-1 (Gervinho)

18:00 Cagliari-Napoli 0-1 (Mertens)

20:45 Lazio-Inter 2-1 (Immobile, Milinkovic-Savic – Young)

Lunedì 17 febbraio

20:45 Milan-Torino

CLASSIFICA: Juve 57; Lazio 56; Inter 54; Atalanta 45; Roma 39; Verona, Parma 35; Napoli, Bologna 33; Cagliari, Milan 32; Sassuolo 29; Fiorentina 28; Torino 27; Udinese 26; Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 22; Brescia 16; Spal 15.

Foto: Lazio Twitter