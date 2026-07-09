Unai Simon: “Non credo che sarò ai Mondiali in Spagna”

09/07/2026 | 13:00:42

Il portiere della Spagna e dell’Athletic Bilbao Unai Simon ha rilasciato un’intervista ai microfoni di As dove si è soffermato sulle tattiche sui rigori e se sarà a lungo il portiere titolare della nazionale spagnola: “Trucchi per i rigori? Gli stessi che usano tutti i portieri. Dietro ogni rigore c’è un’analisi dei rigoristi. Guardiamo i rigori e anticipiamo dove potrebbero andare. Poi, è qualcosa di molto personale. Se guardi la strategia per la serie di rigori che Joan, David o io potremmo avere, abbiamo individuato punti diversi per gli stessi rigoristi. È qualcosa di personale, intuitivo, basato sulla convinzione che potrebbe andare lì. È comunque una lotteria, ma la mia mentalità è di dare il massimo per la parte che ho individuato. E se indovino, spero che non segni o che debba cambiare drasticamente posizione. Ci sarai al prossimo Mondiale? Non credo che sarò ai Mondiali in Spagna. Per via della mia età e perché so quando è il momento di chiudere un capitolo. I Mondiali in Spagna sono tra quattro anni; non so cosa succederà. Ma posso dirvelo ora. Non credo che sia una cosa che mi preoccupi troppo. Sarà una serie di eventi. Abbiamo questi Mondiali, la Nations League, gli Europei, un’altra Nations League… vedremo. Quattro anni sembrano troppi per pensarci o dare una risposta definitiva“.

Foto: X Spagna