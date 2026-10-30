Unai Simon, il segreto del miglior portiere della stagione: “La parata perfetta è quella che non devi fare”

30/10/2026 | 10:55:09

Unai Simon si gode il riconoscimento come miglior portiere della stagione e racconta la propria filosofia tra i pali. L’estremo difensore dell’Athletic Bilbao, protagonista anche con la Spagna al Mondiale, ha conquistato il Trofeo Yashin, succedendo a Gianluigi Donnarumma nell’albo d’oro. Nell’intervista a L’Équipe, il portiere spagnolo si sofferma soprattutto sull’importanza del posizionamento e della lettura delle situazioni. Il concetto che accompagna il suo modo di interpretare il ruolo è racchiuso nella frase: “La parata perfetta è quella che non devi fare”. Non sempre, infatti, un intervento spettacolare rappresenta la soluzione migliore: anticipare l’azione, scegliere la posizione giusta e leggere in anticipo le intenzioni dell’avversario possono evitare di dover intervenire. Il portiere spagnolo si concentra anche sul premio individuale che per lui è una cosa fantastica: “Non l’avrei mai immaginato. Sono cose che sogni da bambino, ma non credi mai davvero di poter raggiungere un simile traguardo. Poi, a poco a poco, fai i primi passi e ti rendi conto che ti stai avvicinando sempre di più.”Il riconoscimento arriva al termine di una stagione importante, impreziosita dal trionfo mondiale della Spagna. Simón ha chiuso la competizione con un solo gol subito e sette partite senza incassare reti, conquistando anche il Guanto d’Oro. Un rendimento che gli ha permesso di precedere gli altri candidati al premio di miglior portiere dell’anno.

Foto: x Spagna