Unai Simon: “Il Belgio è una finale, ne mancano tre. Siamo venuti qui per vincere la Coppa del Mondo”

09/07/2026 | 11:26:29

Il portiere della Spagna e dell’Athletic Bilbao Unai Simon ha rilasciato un’intervista ai microfoni di As dove ha parlato dove ha parlato della Coppa del Mondo e della gara di domani contro il Belgio: “La partita contro il Portogallo è stata una svolta, a causa della spina nel fianco della Nations League e del precedente Mondiale, dove siamo stati eliminati agli ottavi. Personalmente, non sapevo cosa significasse raggiungere i quarti di finale. Penso che si debba affrontare ogni partita in modo diverso, pensando a tutte come a una finale. Ed è proprio quello che ci aspetta contro il Belgio, una finale. Courtois? Il suo fisico gli permette di occupare molto spazio in porta. Si fa notare ed è difficile segnargli. E sebbene si possa pensare che un portiere così alto possa avere una debolezza in termini di coordinazione o velocità, Courtois ha dimostrato di avere un ottimo controllo di palla, di muoversi rapidamente in area e di gestire bene tutta la zona di porta. È un portiere molto completo, con qualità fisiche che pochi portieri possiedono“.

Foto: Instagram Spagna