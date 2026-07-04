Unai Simon: “Dobbiamo tenere Ronaldo lontano dalla nostra area. Il Portogallo ci ha già battuto”

04/07/2026 | 23:30:27

Unai Simon ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Portogallo: “Dobbiamo concentrarci sulla nostra partita senza dimenticare che il Portogallo ci ha battuto in Nations League. Sappiamo di dover giocare una grande partita, senza cali di concentrazione e di dover essere vicini al livello che tutti desideriamo. Il girone è simile, quindi giocheranno con uno stile simile a quello della finale di Nations League. Dobbiamo correggere gli errori di quella partita e cercare di essere più fluidi. La chiave potrebbe essere non subire gol. Non è più lo stesso di qualche anno fa, ma dobbiamo tenerlo lontano dall’area di rigore. Lo ha già dimostrato nella finale di Nations League”.

Foto: Instagram Spagna