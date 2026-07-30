Unai Gomez: “All’Udinese posso tornare a fare la mezzala. Deulofeu mi ha dato molti consigli”

30/07/2026 | 16:25:18

Unai Gomez si è presentato da nuovo giocatore dell’Udinese in conferenza stampa: “Quando sono passato in prima squadra a Bilbao giocavo mezzala, poi ho giocato in tanti ruoli, come punta o ala, qui potrei giocare di nuovo mezzala. Quello che mi sta chiedendo Runjaic mi piace molto, sono pronto a fare quello che mi chiede. Do sempre tutto in campo, negli ultimi anni è uscita più la mia capacità di corsa, ma ho qualità nei passaggi, nel fornire assist e attaccare gli spazi. Ho parlato molto con Deulofeu, è un giocatore importante anche per quanto sta facendo ora fuori dal campo, mi dà molti consigli”.

foto sito udinese