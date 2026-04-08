Unai Emery: “Sancho out. Bologna avversario temibile”

08/04/2026 | 21:08:16

L’allenatore del Bologna, Unai Emery, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna.

Queste le sue parole: “La sosta è stata più lunga del solito. Alcuni giocatori hanno fatto bene con le rispettive Nazionali ed hanno mantenuto il ritmo, altri invece hanno avuto modo di riposarsi. Abbiamo cercato di mantenere l’equilibrio mentale e ora siamo pronti e motivati. I giocatori devono cambiare velocemente mentalità e tornare a pensare al club come prima della pausa. Abbiamo recuperato McGinn e Tielemans e questo ci garantisce ulteriori opzioni per rimanere al livello che dobbiamo stare”.

Fa differenza giocare di nuovo contro il Bologna?

“Certo. abbiamo giocato contro il Bologna ed ho affrontato lo stesso allenatore. Lo conoscevamo prima e lo conosciamo ancora meglio ora. È una squadra aggressiva che gioca un calcio aggressivo uomo contro uomo. Ovviamente cercheremo di schierare la miglior formazione sulla base di come giocano loro. Dobbiamo rispettare questa competizione ed il Bologna. Questa partita sarà difficilissima per molti motivi, l’ho detto nello spogliatoio ai ragazzi. Hanno battuto la Roma e Vincenzo Italiano ha giocato 3 finali negli ultimi tre anni. È molto bravo nelle partite da dentro o fuori ed ha disputato due finali europee con la Fiorentina ed ha vinto una Coppa Italia. Ho grande rispetto del Bologna e so molto bene quali saranno le difficoltà. Già dai tempi di Thiago Motta stanno giocando un gran calcio e ora con Italiano hanno anche vinto un trofeo”.

Quanto sarà difficile disinnescare la loro aggressione? “In Italia molte squadre giocano così, l’Atalanta è stata una delle prime. Per noi sarà importante adattarci alla loro aggressione e ricordarci di come li abbiamo affrontati le ultime due volte. Sarà molto difficile per noi. In Premier ci sono diverse squadre che giocano con questo stile e si sta diffondendo sempre di più. Stiamo cercando il modo per poterci trovare a nostro agio: dobbiamo adattarci a questo stile di gioco pur mantenendo il nostro”.

Come sta Sancho? “Non sarà fuori per molto tempo, ma è ancora infortunato. Spero in un paio di settimane possa tornare in gruppo. Sicuramente domani non ci sarà”.

Cosa cambia affrontare il Bologna al Dall’Ara anziché al Villa Park? “Domani non giocheremo al Villa Park ma ci saranno molti nostri tifosi al seguito. Per quelli del Bologna sarà una sfida bellissima da vivere. Per noi sarà difficile perché saremo in trasferta, ma siamo pronti e concentrati. Le possibilità di passaggio del turno sono 50-50. Dovremo essere resilienti quando ci attaccheranno e dovremo essere pazienti quando non avremo la palla”.

Foto: Instagram Emery