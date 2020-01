Una vita al Goteborg e una parentesi al Cagliari: tutto su Eriksson, giocatore vicino al Genoa

Sebastian Eriksson si appresta a vestire la maglia del Genoa. In Svezia ne sono sicuri e danno l’arrivo del giocatore in Liguria già nei prossimi giorni. L’ennesimo colpo di un mercato di gennaio importante in casa rossoblu. Eriksson è un mediano di destra, classe 1989. Mancino, e dotato di buona spinta, fa della marcatura e del pressing le sue doti migliori. Sebastian ha vissuto quasi tutta la carriera con la maglia del Goteborg, suo club attuale. Cresciuto nelle giovanili della squadra svedese, Eriksson è alla sua ottava stagione con la società scandinava. Nel mezzo, però, una lunga parentesi in Italia, con la maglia del Cagliari. Dal 2011 al 2015 in Sardegna, Eriksson ha totalizzato 31 presenze. Davide Nicola si appresta ad accogliere un giocatore duttile e di carattere: al Goteborg, proprio per le sue doti di spinta e difesa, viene utilizzato anche come terzino destro.