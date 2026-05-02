Una traversa di Raspadori e poco altro: Atalanta e Genoa non si fanno male
02/05/2026 | 22:43:11
Finisce 0-0 tra Atalanta e Genoa. Dopo un primo tempo con poche emozioni, la Dea ci prova nella ripresa, ma senza sfondare. Palla gol per i ragazzi di Palladino al 63′. Gran botta da fuori di Ederson su cui la risposta di Bijlow non è perfetta: sulla respinta si avventa il neoentrato Raspadori che – però – da due passi colpisce il portiere olandese senza riuscire ad angolare il tiro. Una grande occasione per la Dea arriva al 79′. L’attaccante nerazzurro Raspaodir riceve palla sulla sinistra, si accentra eludendo la marcatura di Messias e lascia partire un destro a giro sul secondo palo che però impatta la traversa a Bijlow battuto. Finisce senza reti tra Dea e Grifone.
foto x atalanta