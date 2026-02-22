Una traversa di Mancini, poi l’infortunio di Payero: Roma-Cremonese 0-0 dopo i primi 45′
22/02/2026 | 21:35:54
La Roma non sfonda con la Cremonese nel primo tempo, che si chiude 0-0. Una grandissima occasione per la squadra di Gasperini arriva al 35′. Malen serve Zaragoza che crossa per Mancini che colpisce la traversa di testa, poi Pellegrini tenta la mezza rovesciata che viene murata. Al 43′ esce Payero. Problemi al ginocchio per Payero in uno scontro con Pellegrini: è costretto al cambio. Finisce 0-0 il primo tempo.
foto x roma