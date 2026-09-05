Una traversa di Dimarco e un buon Napoli: 0-0 a San Siro nei primi 45′

05/09/2026 | 18:51:54

Un paio di brividi per parte e tanto tatticismo, Inter e Napoli chiudono sullo 0-0 la prima frazione di gioco a San Siro. Occasione Inter dopo 2′. Destro di Diouf dal limite, Meret allunga in corner. Una grossa occasione per Anguissa, con Martinez che salva tutto. Martinez respinge anche su Hojlund. Poi l’Inter si ributta in avanti, calcia Lautaro e Meret respinge. Traversa di Dimarco su punizione sul gong finale.

foto x inter