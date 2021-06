Una tra Repubblica Ceca e Danimarca in semifinale. Inghilterra o Germania potrebbero avere la strada spianata

Con il passaggio della Repubblica Ceca ai quarti di finale eliminando l’Olanda la squadra di Schick e compagni sfideranno la Danimarca in quarto di finale a dir poco inedito dato che che queste due squadre sono state considerate alla vigilia come outsiders. Una delle due squadre sarà in semifinale, cosa non da poco per le due squadre. In quel lato del tabellone ci sono Inghilterra e Germania che si affronteranno oltre a Svezia e Ucraina. La vincente tra Inghilterra e Germania potrebbe avere la strada spianata verso la finale. Infatti, una della vincente affronterrà una tra Svezia e Ucraina e l’eventuale semifinale contro la vincente tra Danimarca e Repubblica Ceca.

Foto: Twitter Euro 2020