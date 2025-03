Una super Atalanta umilia la Juve: lezione di calcio e quattro schiaffi (Retegui-De Roon-Zappacosta-Lookman)

Lezione di calcio dell’Atalanta allo Stadium: 4-0 alla Juventus. La gara si sblocca al 29′ con la rete di Mateo Retegui su calcio di rigore. Punito l’intervento col braccio di McKennie su colpo di testa di Djimsiti in area. Il portiere della Juve aveva intuito l’angolo, ma ciò non è bastato a evitare lo svantaggio. In pieno recupero arriva anche l’occasione per il 2-0 nerazzurri con Lookman, ma il palo salva gli uomini di Thiago Motta. Sul calcio d’angolo, invece, è Di Gregorio a chiudere la porta a Zappacosta con un bell’intervento. Fischi dello Stadium al termine della prima frazione di gioco. L’Atalanta firma il raddoppio già in apertura di secondo tempo. Brutto rientro in campo per la Juve, che prende gol al primo vero affondo della Dea. Marten De Roon recupera palla sulla trequarti, passaggio per Lookman che conclude: deviazione ancora importante per Di Gregorio, palla sui piedi di Retegui, tiro stavolta respinto da Gatti. La terza conclusione, quella del capitano olandese, è però quella decisiva. Al 66′ arriva anche la rete dello 0-3 dei nerazzurri. Accelerazione di Kolasinac che, sulla riga di fondo, si inventa un colpo di tacco magistrale per Davide Zappacosta. La difesa della Juve sta a guardare e l’esterno nerazzurro, con l’interno, finalizza l’azione infilando Di Gregorio per il 3-0 al 66′. Pioggia di fischi da parte del pubblico di casa, la Vecchia Signora sembra non esserci più. E arriva anche il poker degli uomini di Gasperini. Scivolone goffo del neo-entrato Vlahovic in mezzo al campo e avanzata di Ademola Lookman, che fa tutto da solo e infila Di Gregorio per il poker nerazzurro al 77′. Termina così 0-4 allo Stadium. Tra i fischi dei tifosi bianconeri.

Foto: Instagram Atalanta