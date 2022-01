Alla scoperta di Alexander Blessin, l’erede di Shevchenko pronto a risollevare il Genoa

Il Genoa ha l’erede di Shevchenko. Parliamo di Alexander Blessin, una scelta abbastanza sorprendente del club ligure che ha liberato il tecnico dall’Oostende, club militante nella massima divisione belga. Nato a Stoccarda il 28 maggio 1973, Blessin prima di diventare allenatore è stato anche un attaccante che ha esordito in Bundesliga nel 1998/99. Una carriera tra club tedeschi e anche turchi prima di assumere il ruolo di guida tecnica a partire dal 2012 in cui ha gestito le giovanili dell’RB Lipsia (Under 17 e poi Under 19), prima della firma nel giugno del 2020 con l’Oostende. Nella sua prima stagione in Belgio agguanta con la sua squadra il quinto posto ricevendo anche il premio di miglior tecnico dell’anno della Pro League. In questa stagione invece dopo prestazioni altalenanti lascerà il club belga a +4 sui Playoff per la retrocessione. Ora infatti la carriera da allenatore di Blessin vedrà di fronte a sé una nuova sfida: il Genoa e la Serie A lo attendono.

FOTO: Twitter Genoa