Una Roma sperimentale perde a Sofia, ma è una sconfitta indolore

La Roma ha perso 3-1 contro il Cska Sofia nell’ultima gara della fase a gironi di Europa League. Ma è una sconfitta che non cambia nulla ai fini della classifica, dal momento che la squadra di Fonseca era già qualificata (e da prima) già dalla scorsa settimana. Il tecnico portoghese ha schierato dal primo minuto i giovani Milanese, Bamba e Boer e nella ripresa Tripi. Proprio uno di loro, Milanese, ha realizzato il gol del momentaneo 1-1. Per i bulgari in rete Rodrigues e Ali Sowe (doppietta). Secondo nel gruppo A arriva lo Young Boys, vittorioso in rimonta (2-1) contro il Cluj.

Foto: Twitter Roma