Una Roma cinica vince con un Verona mai domo: 1-0 all’Olimpico. Giallorossi a -2 dalla Champions

La Roma vince all’Olimpico: 1-0 all’Hellas Verona. La gara si sblocca dopo appena quattro minuti. Azione partita da un lancio calibrato di Cristante sulla destra per Soulé, che entra in area liberandosi alla grande di Valentini e mettendo una palla in mezzo. Zampata di Shomurodov in anticipo su Ghilardi e Coppola e Montipò battuto. Il Verona mantiene un buon atteggiamento anche ad inizio ripresa, quando prova a rendersi pericoloso con Bernede e soprattutto con Mosquera. Anche la Roma torna a farsi vedere in avanti: siamo al 53′, quando Koné imbuca in area per Baldanzi che va sul destro e per poco non trova la porta. Con il passare dei minuti, si esaurisce la spinta dei veneti e dall’altra parte i giallorossi aumentano la loro presenza negli ultimi metri. Al 73′ Dovbyk – entrato poco prima al posto di Saelemaekers – riceve da destra da Soulé e, dopo essersi girato con un movimento da classico centravanti, conclude e manda la palla di poco al lato della porta di Montipò. Nel finale il Verona tenta qualche guizzo offensivo, ma senza successo. La Roma va dunque a -2 dal quarto posto, in attesa della sfida di lunedì sera tra Juventus e Parma. Diciassettesimo risultato utile consecutivo per i giallorossi di Ranieri

Foto: Instagram Roma