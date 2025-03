Una perla di Yildiz rilancia la Juve, Genoa battuto 1-0. Buona la prima per Tudor

Parte bene l’avventura di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. I bianconeri battono 1-0 il Genoa grazie a una perla di Vlahovic e rispondo al successo del Bologna in chiave Champions.

Parte forte la Juve, Vlahovic semina il panico nella difesa del Genoa, si salvano gli ospiti. Con il passare dei minuti il Genoa prende campo. Chance di Pinamonti che si libera di Renato Veiga, ma Gatti è bravo a contrastarlo prima che entrasse in area. Sul contrasto il difensore si fa male, ma stringe i denti per una decina di minuti.

Al 27′ Juve in vantaggio. Un rimpallo favorisce Yildiz che si libera di un paio di difensori ed entra in area, segnando un grandissimo gol. Subito dopo il gol, cambio per i bianconeri con Gatti che chiede il cambio, ed entra Kalulu.

Al 43′ ancora Juve, ci prova Vlahovic che gira, palla centrale. Finisce il primo tempo con i bianconeri avanti 1-0.

Juve che cerca di trovare il gol del 2-0, ma è il Genoa a sfiorare il pareggio al 55′. Girata di Pinamonti che sfiora il palo.

Gara che si equilibra, girandola di cambi da una parte e dall’altra. Al 73′ ci prova Kalulu di testa, para Leali.

Al minuto 85 pericoloso il Genoa, va di testa De Winter, palla che sfiora il palo. Risponde la Juve all’ 86′ con una azione insistita, ci prova Locatelli sa fuori, para Leali. La Juve sfiora ancora il 2-0, ma non riesce a chiudere la gara. Il Genoa la tiene viva fino al 93′. Juve che al 93′ ha la chance del 2-0 con Weah che calcia addosso a Leali. Finisce 1-0 per i bianconeri. La Juve tiene il passo del Bologna in chiave Champions, salendo a 55, a -1 dal Bologna e dal quarto posto. Il Genoa resta a 35.

Foto: sito Juve