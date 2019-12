Una perla di Vlahovic frena l’Inter. La Juve aggancia i nerazzurri

L’Inter frena e sbatte contro la Fiorentina, al “Franchi” finisce 1-1. I nerazzurri passano in vantaggio all’8′ col bel gol dell’amato ex Borja Valero. Lautaro raddoppia, ma il VAR annulla per posizione di fuorigioco di Lukaku che serve il pallone all’argentino. Nella ripresa l’Inter sfiora il raddoppio, Lukaku spara addosso al Dragowski da pochi passi, ma i viola non mollano e ci credono facendo più volte i conti con un super Handanovic che compie degli interventi determinanti. Brozovic e Lautaro, diffidati, vengono ammoniti e scatta la squalifica: entrambi salteranno il Genoa. Nel finale Vlahovic, entrato al 59′ per Chiesa, si invola verso la porta e poi incrocia col mancino firmando il pareggio: una vera e propria perla quella del classe 2000. Conte resta in vetta, ma si fa agganciare dalla Juventus. Montella torna a sorridere e sale a quota 17 scacciando via i fantasmi.

Sabato 14 dicembre

15:00 Brescia-Lecce 3-0 (Chancellor, Torregrossa e Spalek)

18:30 Napoli-Parma 1-2 (Milik – Kulusevski, Gervinho)

20:45 Genoa-Sampdoria 0-1 (Gabbiadini)

Domenica 15 dicembre

12:30 Verona-Torino 3-3 (Pazzini, Verre, Stepinski – Ansaldi 2, Berenguer)

15:00 Bologna-Atalanta 2-1 (Palacio, Poli – Malinovskyi)

15:00 Juventus-Udinese 3-1 (Ronaldo 2, Bonucci – Pussetto)

15:00 Milan-Sassuolo 0-0

18:00 Roma-Spal (autogol Tomovic, Perotti, Mkhitaryan – Petagna)

20:45 Fiorentina-Inter (Vlahovic – Borja Valero)

Lunedì 16 dicembre

20:45 Cagliari-Lazio

CLASSIFICA: Juve, Inter 39; Lazio 33; Roma 32; Cagliari 29; Atalanta 28; Parma 24; Napoli, Torino, Milan 21; Verona, Bologna 19; Fiorentina, Sassuolo* 16; Lecce, Udinese, Sampdoria 15; Brescia* 13; Genoa 11; Spal 9.

*una partita in meno

Foto: Fiorentina Twitter