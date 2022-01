Una perla di Ranocchia riacciuffa l’Empoli nel recupero: si va ai supplementari

Inter-Empoli si deciderà ai supplementari. Dopo i tempi regolamentari la sfida è sul 2-2. A seguito del primo tempo chiuso sull’1-0 per la squadra di Inzaghi con gol di Sanchez, nella ripresa i toscani sono entrati in campo con un’altra mentalità e al 62′ è arrivato il pareggio di Bajrami. Una rete che ha spinto ulteriormente gli uomini allenati da Andreazzoli a cercare il gol del raddoppio arrivato al 76′ con un autogol di Radu dopo un colpo di testa di Cutrone. Nel recupero Ranocchia in mezza rovesciata ha ristabilito la parità portando la gara ai supplementari.

FOTO: Twitter Ranocchia