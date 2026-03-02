Una perla di Odgaard al 90′: il Bologna espugna Pisa

02/03/2026 | 20:28:27

Il Bologna strappa tre punti importanti a Pisa grazie a un gol di Odgaard al 90′, finisce 1-0. Nonostante i toscani abbiano giocato alla pari, si devono inchinare alla rete del centrocampista offensivo di Italiano. Il primo tempo si era chiuso 0-0 e con un legno per parte. Traversa del Pisa dopo 27′. Bello stacco di Caracciolo sugli sviluppi di calcio da fermo, ma il suo colpo di testa si infrange sulla traversa. Al 35′ anche il Bologna colpisce un legno. Grandissima palla di Moro per l’inserimento di Castro, ma il tiro dell’argentino si ferma sul palo. Occasione per il Pisa al minuto 60′. Grandissimo stacco di Moreo sugli sviluppi di calcio d’angolo, ma Skorupski risponde con una grandissima parata. Al 90′ la sblocca Odgaard. Super gol del centrocampista del Bologna. Stop perfetto e tiro immediato da fuori area per il vantaggio rossoblù, quinto gol del suo campionato.

foto facebook bologna