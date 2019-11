Una perla di Dybala stende l’Atletico: Juve agli ottavi da prima della classe

La Juve stacca il pass per gli ottavi di Champions da prima della classe. I bianconeri di Sarri – già qualificati aritmeticamente al turno successivo – battono di misura l’Atletico Madrid e si assicurano il primo posto del girone D. All’Allianz Stadium decide la sfida una magia di Paulo Dybala: dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, la Joya al 45′ disegna una fantastica parabola su calcio di punizione che beffa Oblak (non esente da colpe) e si insacca sotto al sette. Un’altra prodezza dell’argentino, che certifica così il suo splendido momento di forma. Nella ripresa la Juve amministra il vantaggio, sfiora il raddoppio con Bernardeschi (palo) e poi fa festa per i tre punti conquistati che valgono il primato del girone.

Foto: Twitter ufficiale Juventus