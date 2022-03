Una notte da 20 milioni. Ecco quanto vale il passaggio del turno per la Juve

Tutto in una notte. La qualificazione alla fase a successiva di Champions della Juve passa dai novanta minuti (eventualmente centoventi) dell’Allianz Stadium. Morata e soci devono battere il Villarreal per alimentare il sogno europeo e ottenere una bella iniezione di fiducia verso la volata finale di stagione. Ma non finisce qui. Il passaggio del turno vale anche una ventina di milioni di euro, somma preziosissima per il bilancio bianconero.

Grazie alla sola fase a gironi tra partecipazione, risultati, coefficiente Uefa e pool market, la Vecchia Signora ha già incassato 76 milioni. In caso di passaggio del turno, sarebbero garantiti 10 milioni e 600mila euro dall’Uefa e altri 9 milioni e mezzo solo dalla serata in se stessa tra incasso (4 milioni e mezzo), bonus sponsor (3) e indotto (2). Ovviamente andrebbero aggiunti i proventi derivanti dal botteghino per i quarti di finale. Insomma, questa sera anche il portafoglio esige la sua parte.

FOTO: Twitter Juventus