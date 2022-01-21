Ultimo aggiornamento: venerdi' 21 gennaio 2022 20:34

Una notizia del 9 gennaio, ora è ufficiale: Touré al Karagumruk

21.01.2022 | 20:34

Una trattativa che vi abbiamo raccontato in esclusiva dal 9 gennaio è ora diventata ufficiale: Abdoulaye Touré lascia il Genoa e va al Karagumruk in Turchia. Tutto confermato. Il centrocampista francese indosserà la maglia numero 94.


FOTO: Twitter Karagumruk