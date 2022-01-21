Una notizia del 9 gennaio, ora è ufficiale: Touré al Karagumruk
21.01.2022 | 20:34
Una trattativa che vi abbiamo raccontato in esclusiva dal 9 gennaio è ora diventata ufficiale: Abdoulaye Touré lascia il Genoa e va al Karagumruk in Turchia. Tutto confermato. Il centrocampista francese indosserà la maglia numero 94.
📣KARAGÜMRÜK’E HOŞ GELDİN ABDOULAYE TOURE.🔴⚫️
27 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Abdoulaye Toure’yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerimize bağladık. pic.twitter.com/ou6zFrCXQb
— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 21, 2022
FOTO: Twitter Karagumruk