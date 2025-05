Una meraviglia di Yamal e Fermin Lopez consegnano la Liga al Barcellona. Derby con l’Espanyol vinto 2-0 e titolo in cassaforte

15/05/2025 | 23:35:40

Il Barcellona è campione di Spagna per la stagione 2024-25. La compagine di Flick vince il suo secondo titolo, dopo la Coppa del Re. La gara che consegna il titolo ai blaugrana è il derby contro l’Espanyol (come successe nel 2022).

A decidere la sentita sfida, è stato una perla di Lamine Yamal. Espanyol rimasto anche in 10 nel finale per un rosso a Cabrera.

Al 95′ arriva anche il 2-0 dei catalani che chiudono il derby e vincono la Liga. Si tratta del 28° titolo per i catalani.

Foto: X Barcellona