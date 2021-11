Una maschera da pagliaccio: così lo Spartak prende in giro il Napoli sui social

Spartak Mosca-Napoli è continuata anche sui social e non in maniera molto amichevole. Il profilo inglese del club russo ha pubblicato la foto di un pagliaccio con scritto “Usate questa”. Uno sfottò riferito ad un articolo in cui si vedeva Insigne con la maschera “V” di vendetta alla vigilia della sfida. Successivamente sempre lo Spartak ha pubblicato il video in cui Spalletti si rifiuta di dare la mano a Rui Vitoria e associando al tecnico di Certaldo l’emoji del clown con scritto “Alla faccia del fair play”.

Two emojis to describe this? Hmm… 😎 and 🤡 So much for fair play. pic.twitter.com/z3x7Qaxyys — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) November 24, 2021

FOTO: Instagram Spartak