Una magia di Miranchuk fa esultare la Russia: 1-0 alla Finlandia

A San Pietroburgo si affrontano Finlandia e Russia per aprire la seconda giornata del gruppo B di Euro 2020.

Parte subito con una doccia fredda per i padroni di casa, ma il gol di Pohjanpalo, arrivato dopo 4′, viene annullato per fuorigioco dopo un check del VAR.

Dzyuba colpisce il palo al quarto d’ora, ma anch’egli si trova in posizione irregolare. Fernandes si fa male al collo cadendo male, è costretto a lasciare il campo al 26′, al suo posto Karavaev.

Nel lungo recupero del primo tempo, dovuto all’infortunio di Fernandes e ad un altro scontro tra Karavaev e Uronen, Miranchuk sblocca la gara: movimento perfetto del giocatore dell’Atalanta che dopo uno-due con Dzyuba piazza la palla all’incrocio da fermo. Russia in vantaggio!

Nella ripresa le squadre sembrano molto stanche, Golovin prova il raddoppio con un tiro da fuori, poi i ritmi calano e succede poco fino all’89’: Arajuuri stacca di testa anticipando tutti, ma non trova il pari ed il pallone termina sul fondo.

Vince di misura la Russia, raggiungendo così Belgio (una gara in meno) e la stessa Finlandia a quota 3 punti nel gruppo B.

Foto: Twitter Euro 2020