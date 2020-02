Una magia di Mertens spaventa il Barça, Griezmann riprende il Napoli: al San Paolo è 1-1

Finisce in parità il big match tra Napoli e Barcellona, andata degli ottavi di Champions League. Al San Paolo va in scena una partita intensa, combattuta per tutto l’arco dei 90 minuti. Gli azzurri di Gattuso sorprendono i blaugrana alla mezzora del primo, con Mertens che sblocca la contesa con uno splendido destro a giro ed eguaglia Hamsik come miglior cannoniere della storia del club. Il belga, però, si fa male nella ripresa per una botta di Busquets (ammonito, salterà il match di ritorno) e lascia il campo a Milik. Al 57′, però, Griezmann firma il pari su assist di Semedo. Nel finale espulso Vidal per doppio giallo in pochi secondi. Non graffia Messi, per la prima volta protagonista nel regno che fu di Maradona.

🔵 Dries Mertens: ⚽️ 121 goals for Napoli in all competitions

😮 Level with the club's all-time top scorer Marek Hamšík

😎 6 ahead of club legend Diego Maradona #UCL pic.twitter.com/B1irPpAy9O — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2020

