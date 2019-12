Una grande Lazio ribalta (3-1) la Juve. Primo stop per Sarri

Gol ed emozioni nell’anticipo del sabato sera tra Lazio e Juventus. Apre le marcature Cristiano Ronaldo al minuto 25 chiudendo alla perfezione una triangolazione con Bentancur (l’uruguaiano lascia il campo al 40′ per infortunio), poco prima dell’intervallo pareggia i conti, di testa, Luiz Felipe sull’ennesimo assist di Luis Alberto. Al 69′ episodio chiave: Cuadrado, da ultimo uomo, mette giù Lazzari. Fabbri inizialmente ammonisce soltanto il colombiano, poi tira fuori il rosso dopo aver ricevuto la segnalazione del VAR. Juve in dieci, Sarri inserisce Danilo per Bernardeschi. A questo punto la Lazio ci crede e al 74′ ancora Luis Alberto (11 assist in stagione e primatista in Europa), prima di abbandonare il campo per Parolo, accende il radar e manda in porta Milinkovic-Savic: il serbo aggancia meravigliosamente col destro e scaraventa in porta con il sinistro. Al 79′ Correa salta Szczesny, il portiere polacco lo tocca ed è calcio di rigore: Immobile, però, si fa ipnotizzare dall’ex Roma che è bravo anche sulla respinta con un doppio prodigioso intervento. La Juve prova l’arrembaggio, ma nell’ultimo dei 5 minuti di recupero prende anche il terzo gol di Caicedo in contropiede. Una grande Lazio alza la voce e, guidata alla perfezione da Inzaghi, ottiene la settima vittoria consecutiva, primo stop per Sarri tra campionato e Champions. Contestualmente l’Inter di Conte sorride e allunga di un punto in testa alla classifica.

Venerdì 6 dicembre

20:45 Inter-Roma 0-0

Sabato 10 dicembre

15:00 Atalanta-Verona 3-2 (Malinovskyi, Muriel, Djimsiti – Di Carmine 2)

18:00 Udinese-Napoli 1-1 (Lasagna – Zielinski)

20:45 Lazio-Juventus 3-1 (Luiz Felipe, Milinkovic-Savic, Caicedo – Ronaldo)

Domenica 11 dicembre

12:30 Lecce-Genoa

15:00 Sassuolo-Cagliari

15:00 Spal-Brescia

15:00 Torino-Fiorentina

18:00 Sampdoria-Parma

20:45 Bologna-Milan

CLASSIFICA: Inter 38; Juve 36; Lazio 33; Roma 29; Cagliari, Atalanta 28; Napoli 21; Parma, Verona 18; Torino, Milan 17; Fiorentina, Bologna 16; Udinese 15; Lecce, Sassuolo* 14; Sampdoria 12; Genoa 10; Spal 9; Brescia* 7.

*una partita in meno

