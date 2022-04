Una grande Fiorentina passa a Napoli: 3-2. Traoré trascina il Sassuolo. Blitz Udinese a Venezia

Sono terminati qualche istante fa i primi tempi delle gare delle 15.

Al Maradona, clamoroso scivolone del Napoli in ottica scudetto. La Fiorentina si è imposta 3-2, con merito. Vantaggio viola con Nico Gonzalez. Il pareggio di Mertens, nella ripresa, ma subito Ikoné ha riportato avanti i viola. Il 3-1 arriva con la rete di Cabral. Un bel gol di Osimhen riaccende il finale dei campani, ma la Fiorentina riesce a vincere per 3-2.

In Emilia grande vittoria del Sassuolo sull’Atalanta, per 2-1. Una doppietta di Traoré ha steso i nerazzurri, stanchi anche dopo le fatiche di coppa. Inutile il gol di Muriel al 94′.

A Venezia, l’Udinese vince il derby del Triveneto. Deulofeu, su rigore, aveva portato in vantaggio i friulani, pareggio per il Venezia di Henry, al 95′ Becao ha realizzato il 2-1 per i friulani che inguaia i lagunari.

Foto: Twitter Fiorentina