Una grande Fiorentina manda in frantumi l’Inter: Ranieri e doppio Kean. Il Napoli resta a +3

Una grande Fiorentina – ridotta all’osso – stende l’Inter al Franchi: 3-0. Il primo squillo della gara è a tinte nerazzurre con la rete trovata da Carlos Augusto. Ma la gioia degli uomini di Inzaghi viene fermata dal VAR: fuorigioco e rete annullata. I viola rispondono subito con il colpo di testa di Kean, ma il tentativo del centravanti trova sulla sua strada Sommer. Pochi minuti dopo è ancora la Fiorentina a sfiorare il vantaggio con Dodo che, a tu per tu con Sommer, manda largo. Nella ripresa la sbloccano i padroni di casa con Ranieri che sfrutta al meglio il calcio d’angolo dalla destra, anticipa Frattesi e batte Sommer. Raddoppia la Fiorentina, 2-0 sull’Inter firmato da Moise Kean a metà secondo tempo: al 68′ raddoppio viola con la bella incornata del centravanti di casa, che sfrutta al meglio il bel cross di Dodo e non lascia scampo a Sommer. Al 91′ arriva anche il sigillo finale firmato, ancora, da Moise Kean per il 3-0 finale in favore dei viola. I viola salgono così a 42 punti, prendendosi così il quarto posto a pari merito della Lazio. Un risultato che fa sorridere anche Antonio Conte che resta a +3 sull’Inter.

Foto: Instagram Fiorentina