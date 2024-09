Una giornata di squalifica a De Rossi, le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha inflitto una giornata di squalifica a due giocatori: Lamine Mandela Keita del Parma e Hans Nicolussi Caviglia del Venezia, entrambi per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Inoltre, Daniele De Rossi, allenatore della Roma, è stato squalificato per una giornata dopo l’espulsione nel finale della gara contro il Genoa e non sarà presente nella prossima partita contro l’Udinese.

Foto: De Rossi Sito Roma