Una fiammata di Conceicao: Juventus in vantaggio 1-0 sulla Roma dopo 45′
20/12/2025 | 21:32:44
La Juventus chiude in vantaggio 1-0 il primo tempo con gol di Conceicao.Tentativo della Roma dopo 10′ di gioco. Al 22′ occasione per la Juventus. Thuram serve benissimo Openda in area. Tiro smorzato dall’uscita sicura di Svilar. Gara che poi prosegue su binari equilibrati, con i giallorossi che prendono in mano il pallino del gioco, pur senza creare particolari grattacapi dalle parti di Di Gregorio. La grande occasione per la Juve arriva con Conceicao al 42′, il portoghese sterza e calcia addosso a Svilar da pochi passi. E’ in realtà l’antipasto del gol che arriva un minuto più tardi con Conceicao pescato da Cambiaso, la conclusione di mancino batte Svilar.
JUVENTUS (3-4-2-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; Openda. All. Spalletti
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All.Gasperini
foto x juve