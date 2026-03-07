Una doppietta di Scamacca rimonta l’Udinese: non bastano Kristensen e Davis

07/03/2026 | 19:56:52

Finisce con uno spettacolare 2-2 tra Atalanta e Udinese, i friulani vanno avanti 2-0, poi Scamacca riprende gli ospiti con una doppietta. I friulani trovano il doppio vantaggio al 39′. La sblocca di testa Kristensen sul corner di Zaniolo, male nell’occasione Kossounou. Reazione della Dea, che prende un palo con Scamacca al 50′. Dopo cinque minuti arriva il raddoppio degli ospiti. Davis colpisce col mancino malgrado il doppio salvataggio di Kolasinac! Palla a giro e Carnesecchi non può nulla. L’Atalanta però non muore e Scamacca se la carica sulle spalle. Gran cross di Zalewski, il centravanti di testa accorcia le distanze al 75′. Arriva il pareggio dopo 4′. Errore in uscita di Okoye che poi però si supera su Krstovic. Sul pallone si avventa Scamacca che di testa trova l’angolino e fa doppietta in 5′. Finisce 2-2.

foto x atalanta