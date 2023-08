Una doppietta di Lautaro lancia l’Inter. E’ 2-0 al Monza. Poker della Fiorentina in casa del Genoa (4-1)

L’Inter a San Siro batte 2-0 il Monza, ottenendo la prima vittoria con i brianzoli, dopo i due pareggi dell’anno scorso. Decide una doppietta del suo capitano, Lautaro Martinez, che all’8′ sblocca la gara sfruttando un assist di Dumfries per battere Di Gregorio.

Nella ripresa, Inter in controllo, poco Monza per i nerazzurri che mandano in campo anche i nuovi, tra cui Arnautovic che al 76′ fornisce l’assist per il raddoppio di Lautaro che chiude la gara e consegna i primi tre punti a Inzaghi.

Esordio amaro, invece, per il Genoa, travolgente per la Fiorentina, che a Marassi, domina e vince 4-1. Viola dominanti, passati in vantaggio al 5′ con Biraghi (gol di destro da fuori). Il raddoppio all’11’ con Bonaventura. Poi minima reazione dei padroni di casa, prima del 3-0 di Nico Gonzalez di testa. Nella ripresa, poker per i viola, con Mandragora.

La reazione d’orgoglio del Genoa è affidata a Biraschi, autore di gran bel gol al 58′. Ottimo esordio per la Fiorentina, già rodata e completa. Malissimo il ritorno in A del Genoa, c’è tanto lavoro da fare per Gilardino.

