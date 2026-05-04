Una buona Lazio inguaia la Cremonese. Vittoria allo Zini per 2-1

04/05/2026 | 20:27:50

La Lazio non fa sconti e vince a Cremona, un ko pesantissimo per i lombardi che ora sono a -4 dal Lecce al quart’ultimo posto.

Al 29′ la Cremonese trova il vantaggio con Bonazzoli, con la collaborazione di Motta: tiro dalla distanza non irresistibile da parte del centravanti, ma il portiere si fa trovare impreparato e prende gol sul suo palo.

Al 53′ pareggia la Lazio con una bella ripartenza: Nuno Tavares serve Noslin che scarica subito per Isaksen. E il danese non si fa pregare e spedisce il pallone in rete. La Cremonese prova la replica ma nel finale deve capitale: Noslin dialoga con Dia, poi dal limite dell’area si inventa uno splendido tiro a giro che supera Audero.

Finisce 2-1 per la Lazio che vince, sale a 51 punti, a -4 dall’Atalanta. La Cremonese resta a 28 punti a -4 dal Lecce che è a 32 punti.

Foto: sito Lazio