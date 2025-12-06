Una buona Inter chiude in vantaggio i primi 45′: Lautaro punge il Como
06/12/2025 | 18:50:59
I nerazzurri conducono dopo i primi 48′ di gioco con il gol di Lautaro Martinez, che basta per piegare il Como nel primo tempo. E’ un’Inter arrembante quella che azzanna da subito il Como a San Siro. Pressione alta e dominio iniziale che sfociano nel gol del vantaggio, dopo una cavalcata di Luis Henrique, ottimo primo tempo, l’esterno serve Lautaro che anticipa tutti e gira in rete il gol del vantaggio.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro.
A disposizione: Martinez, Taho, De Vrij, Sucic, Bonny, Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bisseck, Cocchi, Maye, Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Morata (32′ Douvikas),
foto x inter