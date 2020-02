Una brutta Juve cade a Lione: decide Tousart

Una brutta Juve cade a Lione nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Al Parc OL la squadra di Rudi Garcia si impone con il risultato di 1-0: decide una zampata di Tousart alla mezzora di un primo tempo decisamente sottotono da parte dei bianconeri. Nella ripresa, nonostante l’ingresso nel tridente di Higuain, la Juve non riesce a sfondare nella retroguardia dell’OL (ghiotta occasione sciupata da Dybala nel finale), che porta a casa un’importante vittoria in vista del match di ritorno in programma il 17 marzo. In Francia fa festa il Lione, a Torino servirà un’altra Juve per ribaltare il discorso qualificazione.

LIONE-JUVENTUS 1-0

MARCAOTRE: 31′ Tousart

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois (78′ Tete), Guimaraes, Tousart, Aouar, Cornet (81′ Andersen); Toko Ekambi (66′ Terrier), Dembele. All. Garcia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (62′ Ramsey), Rabiot (78′ Bernardeschi); Cuadrado (70′ Higuain), Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Ammoniti: Marcelo (L), Cornet (L)

🔴🔵 Lyon lead! Tousart taps hosts ahead from Aouar cross ⚽️#UCL pic.twitter.com/aldKh9BsH3 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 26, 2020

Foto: Twitter ufficiale Champions League