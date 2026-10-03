Una Borsa di Studio per Emanuela Perinetti
03/10/2026 | 23:23:53
La Borsa di Studio “Emanuela Perinetti” nasce per trasformare il ricordo di Emanuela in un impegno concreto a favore della ricerca sull’anoressia nervosa. Attraverso questa iniziativa, una storia di sofferenza diventa un’opportunità per approfondire la conoscenza della malattia, migliorare i trattamenti e offrire nuove prospettive di cura alle persone che ne soffrono. L’obiettivo è raccogliere 30.000 euro, la somma necessaria per avviare, la Borsa di Studio “Emanuela Perinetti”.
A quale bisogno risponde
L’anoressia nervosa è un disturbo complesso e non tutte le persone rispondono pienamente ai trattamenti disponibili. Inoltre, il rischio di ricaduta può rimanere elevato anche dopo un miglioramento clinico.
Il progetto risponde quindi alla necessità di comprendere meglio i meccanismi psicologici che possono ostacolare la guarigione. In particolare, studierà il ruolo della bassa autostima nucleare, con l’obiettivo di verificare se un intervento mirato su questo aspetto possa rendere il trattamento più efficace e favorire risultati più stabili nel tempo.
Perché sostenere questo progetto
Sostenere questo progetto significa contribuire a comprendere meglio uno dei meccanismi psicologici che possono ostacolare la guarigione dall’anoressia nervosa.
La ricerca valuterà se un intervento specifico sulla bassa autostima nucleare possa migliorare l’efficacia dei trattamenti e favorire risultati più stabili nel tempo.