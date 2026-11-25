Una bella Roma frena il PSG con Hermoso e Malen. L’Inter batte lo Stoccarda (gol di Sucic e Lautaro)

25/11/2026 | 22:55:41

L’Inter riparte dalla Champions, Sucic su rigore e il gol di Lautaro bastano per battere lo Stoccarda a San Siro. L’Inter gioca un buon primo tempo (pali di Thuram e Barella), ma spreca le occasioni per andare in vantaggio. A inizio ripresa un fallo di mano apre la partita: rigore per l’Inter e dal dischetto la sblocca Sucic. I nerazzurri abbassano l’intensità e lo Stoccarda sale in cattedra, ma ci pensa Lautaro Martinez a mettere in tranquillità il risultato. Sfrutta un gran velo di Pio Esposito e di destro insacca il gol del raddoppio.

Una bella Roma strappa il pari in casa dei campioni d’Europa, a Parigi finisce 2-2. Giallorossi avanti con Hermoso, reazione dei francesi con il pareggio di Zabarnyi al 31′. Il PSG nella ripresa trova il gol del vantaggio con Dembelé che non sbaglia dal dischetto. Ma un quarto d’ora più tardi è la Roma a trovare il gol del 2-2 sempre su rigore, con Malen freddissimo.

foto x inter