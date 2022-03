Una bella Fiorentina acuisce i problemi dell’Inter: 1-1 (Torreira e Dumfries)

Nuovo stop per l’Inter, che ancora una volta manca l’appuntamento con la vittoria. Al Meazza il risultato finale tra i nerazzurri e la Fiorentina dice 1-1, con le reti tutte nella ripresa. L’Inter così sale a 60 punti in classifica, a meno tre da Milan e Napoli (con una partita in più rispetto alle milanesi) e più quattro dalla Juventus.

Dopo un equilibrato 0-0 nei primi 45′, la gara si è subito sbloccata al 50′. Ci ha pensato il goleador delle ultime settimane in casa viola, Torreira, abile a rifinire un cross di Gonzalez su ottimo servizio di Castrovilli. La reazione dell’Inter è arrivata dopo pochi giri di lancette, con Dumfries al 55′ abile a ristabilire il risultato con un colpo di testa su assist dall’altra fascia di Perisic.

I nerazzurri in fiducia hanno continuato a spingere, guadagnando un calcio di rigore al 64′. Chiffi, però, richiamato dal Var ha annullato la propria decisione strozzando l’urlo di gioia dell’Inter. Ritmi altissimi fino alla fine: grande chance all’89’ per Sanchez, il cui destro a botta sicura sbatte su Biraghi; mentre al 94′ la palla della partita ce l’ha Ikoné, che solo davanti ad Handanovic spara a salve. Il risultato non cambia, con l’Inter che esce ancora una volta con l’amaro in bocca. Per la Fiorentina un buon punto nella corsa all’Europa.

FOTO: Twitter Dumfries