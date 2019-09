Un tifoso rivolge insulti razzisti a Juan Jesus, la Roma annuncia il daspo a vita

Dopo la sconfitta di ieri, in casa Roma, sono arrivate diverse critiche, le più pesanti in particolar modo nei confronti di Juan Jesus. Il difensore brasiliano, però, ha subito anche degli insulti razzisti da parte di un presunto tifoso e la società capitolina, saggiamente, non è rimasta indifferente. Questo il tweet pubblicato dal club giallorosso: “Il gestore di questo account Instagram ha inviato insulti razzisti disgustosi a Juan Jesus, attraverso un messaggio diretto. Abbiamo segnalato l’account alla Polizia e a Instagram. La persona responsabile sarà daspata a vita dalle partite dell’#ASRoma. #NoToRacism”.

Il gestore di questo account Instagram ha inviato insulti razzisti disgustosi a Juan Jesus, attraverso un messaggio diretto. Abbiamo segnalato l’account alla Polizia e a Instagram. La persona responsabile sarà daspata a vita dalle partite dell’#ASRoma. #NoToRacism pic.twitter.com/A7ZQqEIj1G — AS Roma (@OfficialASRoma) September 26, 2019

Foto: Roma Twitter