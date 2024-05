Un tifoso dell’Atalanta è stato arrestato a Marsiglia: ha fatto un saluto nazista

Un tifoso dell’Atalanta è stato arrestato ieri in Francia. Ad annunciarlo è stato il Prefetto della regione di Marsiglia, spiegando che l’uomo è stato visto e filmato sugli spalti del Velodrome, durante la gara tra l’OM e la Dea, mentre fa un saluto nazista con il braccio teso e mima una scimmia. Come si legge nel post pubblicato su X dallo stesso Prefetto “l’autore è stato fermato, posto in stato di fermo e comparirà davanti al giudice”.

