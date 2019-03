Un tifoso del Napoli insulta via social la signora Allan per una foto e poi chiede scusa

Contrattempo social per la signora Thais Allan che in mattinata aveva postato su Instagram la foto del figlio di sette anni, grande appassionato di calcio, con la maglia del Barcellona. A quel punto un tifoso del Napoli, così si è dichiarato, non ha perso occasione per insultare lei e il marito: “Gli devi fare indossare soltanto la maglia del Napoli, altrimenti tu e tuo marito potete anche andar via”. La situazione ha provocato l’intervento di decine di sostenitori azzurri che hanno preso le difese della signora Allan, al punto che lo pseudo tifoso si è sentito poi in dovere di chiedere scusa. Almeno questo…

Foto: Napoli Twitter