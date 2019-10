Un rigore per rinascere: Nesta-Frosinone, adesso il cambio di passo

Tre punti soffertissimi, ma tre punti. Il Frosinone ha piegato il Livorno nel posticipo di Serie B. Una gara combattutissima quella fra ciociari e labronici, con i primi che hanno beneficiato di due rigori a favore, siglando però solo quello assegnato allo scadere e calciato da Ciano.

Un successo che consente a Nesta e soci di lasciarsi alle spalle la zona retrocessione, che comunque resta ancora pericolosamente vicina, ed un periodo di quasi 2 mesi senza vittorie. L’ultima, infatti, era arrivata lo scorso 1º settembre, sempre allo Stirpe contro l’Ascoli.

Un gol, su rigore, quello di Ciano, che sa di rinascita: adesso in Ciociaria, però, ci si attende il cambio di passo per tentare di andare a lottare lí dove si pensava, per qualità della rosa costruita in estate, che il Frosinone sarebbe già stato.

Foto: sito ufficiale Frosinone