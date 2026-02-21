Un palo di Zé Pedro e Mina espulso nel finale: Cagliari-Lazio finisce 0-0

Cagliari e Lazio non vanno oltre lo 0-0, poche emozioni e un punto a testa in Sardegna. Al 12′ brivido per la Lazio Primo giro dalla bandierina per il Cagliari. Alla battuta Esposito, pesca Zé Pedro che calcia ma prende in pieno il palo. Occasione per la Lazio al 54′. Dalla distanza ci prova Taylor, la palla finisce tra le braccia di Caprile. Idrissi pericoloso con un tiro da fuori area, ma para Provedel. Ammonito, di nuovo, Mina per un fallo ai danni di Noslin all’85′ Il giocatore del Cagliari viene espulso. Cataldi sfiora il gol al 93′. Una conclusione fortissima dal limite dell’area, ma termina larga e per pochi cm non centra la porta. Finisce 0-0 tra Cagliari e Lazio.

