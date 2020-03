Un mese di calcio a porte chiuse: si va in questa direzione

Agli sgoccioli del consiglio presso il Salone del CONI di Roma con l’assemblea andata deserta da parte dei rappresentanti dei club iniziano a trapelare le prime informazioni. L’intenzione dei club sarebbe quella di optare per le gare a porte chiuse per evitare la sospensione di un mese del campionato. Non ci sarebbero poi i tempi per recuperare in tempo le gare. A confermarlo anche il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, all’uscita da Palazzo Chigi: “Si va verso un provvedimento di questo genere, a porte chiuse, sempre nel rispetto della salute di tutti”.