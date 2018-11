Un lampo di Idda e il Cosenza fa suo il derby. Crotone ko 1-0

Il posticipo della tredicesima giornata di Serie B si conclude con il successo del Cosenza sul campo del Crotone. Allo “Scida” va in scena un derby sentitissimo quanto combattuto, già nel primo tempo entrambe le formazioni restano in dieci uomini: Martella entra a gamba tesa su Baez e rimedia il rosso diretto, Maniero si prende due gialli in pochissimi minuti e finisce sotto la doccia in netto anticipo. Nella ripresa la gara procede sugli stessi binari, ma al 75′ gli ospiti passano: cross dalla sinistra di Legittimo, il neo entrato Baclet impegna Cordaz e sulla respinta corta Idda deposita in rete. Finisce così, Piero Braglia salva la panchina e scaccia le critiche portandosi al quindicesimo posto con 11 punti, proprio a meno uno dalla formazione di Massimo Oddo uscita dal rettangolo verde tra i fischi del pubblico.

Classifica: Palermo 25; Pescara 23; Lecce 22; Cittadella, Salernitana, Benevento 20; Verona 19; Brescia 18; Perugia, Spezia 17; Ascoli 16; Cremonese, Venezia 15; Crotone 12; Cosenza, Padova 11; Carpi 10; Foggia* 8; Livorno 6.

* -8 di penalizzazione